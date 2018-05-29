Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan'dan "Prens" hakkında bilgi istedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, Suudi kadın hakları savunucularına operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgi talep ederek, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Throssell ayrıca, 12 Mayıs tarihinden itibaren haber alınamayan Suudi Prens Nawaf Talal Rasheed hakkında da Prens'in gözaltına alınması durumunda kendileriyle bilgi paylaşılmasını talep etti.

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanması yasağının kalkacağı 24 Haziran'a kısa süre kala çok sayıda kadın hakları aktivisti gözaltına alınmış, ülke Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe girişimi söylentileriyle çalkalanmıştı. Selman, ülkedeki muhalifleri tasfiye edecek bir operasyon başlatmıştı.

Kaynak: Reuters