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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura İstanbul'da

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve Suriyeli muhaliflerle görüştü.

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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura İstanbulda

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, özel temsilcinin, Suriye'deki siyasi sürece ilişkin İstanbul'da istişarelerde bulunduğu açıklandı.

Mistura'nın, temasları kapsamında, Türk yetkililerin yanı sıra muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyeleriyle de bir araya geldiği belirtildi.

Staffan De Mistura'nın bölgesel düzeyde istişarelerini ilerleyen günlerde de sürdürmeyi planladığı kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan, İstanbul
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