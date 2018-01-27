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Birleşmiş Milletler, Soçi kararını Viyana'dan sonra verecek

BM Genel Sekreteri sözcülerinden Haq, "Viyana'daki görüşmeler tamamlandıktan sonra, Staffan de Mistura durumu değerlendirecek ve Soçi'de olup olmayacağımıza karar verecek." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Soçi kararını Viyanadan sonra verecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, Rusya'nın Soçi kentinde bu ay sonunda yapılacak Suriye görüşmelerine BM'nin katılıp katılmayacağına Viyana'daki görüşmelerden sonra karar verileceğini bildirdi.

Haq, günlük basın brifinginde, BM'nin bu ay sonunda Soçi'de yapılacak Suriye görüşmelerinde temsil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

''Viyana'daki görüşmelerin sonunda değerlendirme yapacağız, görüşmeler hala devam ediyor. Görüşmeler tamamlandıktan sonra (BM Suriye Özel Temsilcisi) Staffan de Mistura durumu değerlendirecek ve Soçi'de olup olmayacağımıza karar verecek."

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında düzenlenen Suriye konulu özel toplantı sürüyor.

Soçi'de de 29-30 Ocak'ta Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılacak. Tarafların Soçi'deki Kongre'ye katılıp katılmama yönündeki kararlarını yakında açıklamaları bekleniyor.

Kaynak:AA

Etiketler: birleşmiş milletler, soçi, Viyana
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