Birleşmiş Milletler: Hudeyde'de 100 bin çocuğun sağlığı tehlikede

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Liz Grande, Yemen’in Hudeyde kentinde gerçekleştirilen askeri operasyonun yüz binlerce sivilin hayatını etkileyeceğini söyledi.

Liz Grande, "Bu durum için çok endişeliyiz, Hudeyde savaş başlamadan önce de kötü koşullar içinde yaşıyordu" dedi.

'Hudeyde'de tarihin en kötü kolera salgını yaşanabilir'

Grande, uluslararası insani yardım çalışanlarının Hudeyde’ye yardım sağlamaya devam ettiğini ve şartlar müsait olduğu sürece orada kalacaklarını vurguladı.

Grande, su pompaları, kanalizasyon arıtma tesisleri işletmek, hastaneleri çalıştırmak, 46 bin litre su sağlamaya yardımcı olmak için önceden stoklanmış miktarda yakıt hazırlandığını ve Hudeyde’deki sağlık tesislerine 11 sağlık ekibi gönderildiğini söyledi.

BM yetkilisi, Yemen’in Hudeyde kentinde kolera salgınının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunarak eğer insani yardım ortakları tarafından sağlanan gıda desteği engellenirse, yaklaşık 100 bin çocuğun riskte olacağını ve Hudeyde’de tarihin en kötü kolera salgını yaşanabileceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki krizi dünyanın en kötü insani krizi olarak sayıyor ve çatışan taraflarından sivilleri ve altyapıyı koruma çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İHA