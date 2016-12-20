'Birleşmiş Milletler Halep için çok geç kaldı'

Halep'te hava bombardımanlarının ve rejim yanlısı teröristlerin çok sayıda sivili öldürmelerinin ardından gelen BM Güvenlik Konseyi kararı, çok gecikmiş bir adım olarak değerlendiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin, tahliyelerin tamamlanma aşamasına geldiği Halep'e uluslararası gözlemci konuşlandırma kararı uzun müzakerelerin sonunda alınabildi.

Kararın ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, karara ilişkin açıklamasında, uzun uğraşlar sonucu BMGK'dan Suriye için bir karar çıkarılabildiğini belirterek, Rusya'nın vetolarının bunu bugüne kadar engellediğini söyledi.

Rusya'nın da ikna edilmesiyle bu kararın alınabildiğini anlatan Rycrofrt, "Halep için kabul edilen BMGK kararı acı verici biçimde geç bir adım. Şimdi önemli olan başta Rusya, İran ve Suriye olmak üzere tüm tarafların bu kararı harfiyen uygulamaya geçirmesi." dedi.

Tasarıyı hazırlayan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın uygulanmasının takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu BMGK kararı, Halep için gecikmiş zayıf bir umut ışığı... Kararın amacı yeni bir Srebrenitsa yaşanmasını önlemek." diye konuştu.

Suriye rejiminin temsilcisi Beşar Caferi ise kararı eleştirerek, zaten bölgede gözlemciler olduğunu, İngiltere ve Fransa'nın provokasyon amacıyla böyle bir tasarıyı Konsey'e getirdiğini öne sürdü.