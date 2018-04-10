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Buradasınız : » » Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın saati belli oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın saati belli oldu

ABD'nin Suriye'de yapılan kimyasal saldırı ile ilgili tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde saat 22.00'de oylanacak.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oylamanın saati belli oldu

ABD'nin tasarısında Duma'daki kimyasal saldırının bağımsız bir inceleme mekanizması tarafından incelenmesi isteniyor. Tasarıda ayrıca, kimyasal silah kullanımı kınanıyor.

"Karar ne olursa olsun cevap vereceğiz"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya’nın  karar tasarısını kabul etmemesine rağmen, metni oylamaya sunmak istediği açıklamıştı. Haley, "BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz" dedi.

Rusya: Tepkimiz ağır olur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağı konusunda uyarıda bulundu. Duma'daki kimyasal silah saldırısını "yalan'' olarak nitelendiren Nebenzia,''ABD'ye ilgili kanallar aracılığıyla askeri müdahaleninin ciddi sonuçları olacağınını ilettik.'' dedi. Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin kimyasal silah saldırısı soruşturması için hemen Suriye'ye uçabileceğini ve koruma sağlanacağını aktardı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Güvenlik Konseyi, BM
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