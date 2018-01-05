Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran için toplanıyor

ABD'nin talebi üzerine BMGK, Ortadoğu gündemiyle TSİ ile 23.00'te toplanma kararı aldı.

ABD toplantıda İran'da devam eden protestoları gündeme getirmek istiyor ancak Washington yönetimini İran'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Rusya, toplantıda İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için konseyden oylama talep edebilir.

İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için oylama talep edilmesi durumunda ise konseyin 15 üyesinden 9'unun onayı gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye şikayet etmiş, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı , çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA