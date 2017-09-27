  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.572
    EURO 4.195
  • BIST 101664.45
    ALTIN 147.575
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Birleşik Krallık'tan Arakan çağrısı

Birleşik Krallık'tan Arakan çağrısı

Birleşik Krallık'ta ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Corbyn, Myanmar lideri Suu Çii'ye, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Birleşik Krallıktan Arakan çağrısı

Birleşik Krallık'ta ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, partisinin Brighton kentindeki yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye seslendi.

Corbyn, "Arakanlı Müslümanlar çok acı çekti. Demokrasi ve insan hakları savaşçısı Suu Çii'ye söylüyorum: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete son ver ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan'a girmesine izin ver." dedi.

Ülkesinin dış politikasını da eleştiren Corbyn, demokrasi ve insan haklarının ayrım yapılmadan uygulanması gerektiğini söyledi.

Corbyn, Birleşik Krallık'ın Suudi Arabistan'a silah satarken, Yemen'deki savaşa seyirci kaldığını belirterek, "Mısır'da, Bahreyn'de demokrasi ezilirken, Kongo'da medyanın yer vermediği trajik ölümler yaşanırken sessiz kalamayız." diye konuştu. 

Etiketler: Birleşik Krallık'tan Arakan çağrısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER