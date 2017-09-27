Birleşik Krallık'tan Arakan çağrısı

Birleşik Krallık'ta ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, partisinin Brighton kentindeki yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye seslendi.

Corbyn, "Arakanlı Müslümanlar çok acı çekti. Demokrasi ve insan hakları savaşçısı Suu Çii'ye söylüyorum: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete son ver ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan'a girmesine izin ver." dedi.

Ülkesinin dış politikasını da eleştiren Corbyn, demokrasi ve insan haklarının ayrım yapılmadan uygulanması gerektiğini söyledi.

Corbyn, Birleşik Krallık'ın Suudi Arabistan'a silah satarken, Yemen'deki savaşa seyirci kaldığını belirterek, "Mısır'da, Bahreyn'de demokrasi ezilirken, Kongo'da medyanın yer vermediği trajik ölümler yaşanırken sessiz kalamayız." diye konuştu.