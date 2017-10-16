Birleşik Krallık Brexit baskısı altında

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) takvimi daralırken, hükümet tıkanan müzakereleri açmak için girişimlerini yoğunlaştırıyor.

AB yetkililerinin Brüksel'de 5. turu geçen hafta tamamlanan Brexit müzakerelerinde bir sonraki adıma geçmek için yeterli ilerleme kaydedilmediğini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May tıkanıklığı açmak için girişimlerine hız verdi.

Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile akşam yemeğinde bir araya gelmeye hazırlanan May'in, bunun öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, May'in bugünkü temaslarında, perşembe günü yapılacak AB Konseyi Zirvesi'nde Brexit sonrası 2 yıllık geçiş süreci teklifine destek kararı çıkması için uğraşacağı belirtiliyor.

Zirveyi, Brexit'in konuşulacağı oturumun öncesinde terk etmesi beklenen May'in, bundan önce mümkün olduğunca AB lideriyle birebir görüşmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

May'in, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de aynı konuyu gündeme getirdiği ancak muhatabından olumlu bir yanıt alamadığı iddia edildi.

27 üye Brexit'i ele alacak

19 Ekim'de başlayacak 2 günlük AB Konseyi Zirvesi'nde müzakerelerin ikinci aşamaya geçilmesi için yeterli ilerleme kaydedilip kaydedilmediği kararlaştırılacak.

Zirvenin Brexit oturumu, diğer 27 AB üyesi ülke tarafından Birleşik Krallık'ın gıyabında gerçekleştirilecek.

Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, Birleşik Krallık’ın AB bütçesine mali taahhütlerini yerine getirmesi, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.

AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20 ila 100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, Birleşik Krallık'ta yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.