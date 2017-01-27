  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.888
    EURO 4.154
  • BIST 83980.11
    ALTIN 147.707
Buradasınız : » » Birleşik Krallık Başbakanı May yarın Türkiye'ye geliyor

Birleşik Krallık Başbakanı May yarın Türkiye'ye geliyor

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Birleşik Krallık Başbakanı May yarın Türkiyeye geliyor

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

İngiltere Başbakanı May Türkiye'yi ziyaret edecek. İngiliz hükümeti May'in Türkiye ziyaretini fırsat olarak görüyor.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan May'in ziyareti kapsamında, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin farklı veçheleri ele alınarak işbirliğinin derinleştirilmesi imkanlarının gözden geçirilmesi, terörizmle mücadele, Kıbrıs çözüm süreci ve AB konularının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Etiketler: Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER