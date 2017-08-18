Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le olan e-postaları sızdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail ile askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla yürüttüğü girişimlere dair e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Middle East Eye adlı internet sitesi, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Utaybe'nin, resmi işlerinde kullandığı özel e-posta hesabından bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen yazışmalarını yayınladı.

"GlobalLeaks" adlı bilgisayar korsanları grubu tarafından açığa çıkarılan yazışmalarda, Büyükelçi Utaybe'nin İsrailli emekli Tümgeneral Uzi Rubin'le irtibata geçerek, İsrail ordusunun Gazze'ye karşı kullandığı füze savunma sisteminin başarısı hakkında değerlendirme istediği görülüyor.

Söz konusu yazışma İsrail'in 2012 yılında Gazze'ye düzenlediği ve çoğu sivil 174 Filistinliyi öldürdüğü saldırıdan bir ay sonra gerçekleşti.

İsrail yanlısı düşünce kuruluşunun müdürü aracılık etmiş

Washington'da bulunan İsrail yanlısı düşünce kuruluşu Washington Enstitüsünün müdürü olan Robert Satloff'un, Utaybe'ye e-posta göndererek Rubin'i tanıttığı ve ikilinin bir araya gelmesi teklifinde bulunduğu, bundan üç gün sonra da Utaybe ile Rubin'in doğrudan yazışmaya başladığı belirlendi.

Yazışmaların yapıldığı tarihte Washington'da bulunan Rubin, bir forumda yaptığı konuşmada, İsrail füze savunma sisteminin Gazze'den atılan roketlere karşı "çok başarılı" olduğunu söylemişti.

Bu konuşmanın ardından BAE'nin Washington Büyükelçisi Utaybe'ye bir e-posta gönderen Satloff, "Dün Tümgeneral Rubin'in füze savunma sistemi ile ilgili yaptığı sunum esnasında siz aklımdaydınız. Rubin konuşmasını, İsrail füze savunma sisteminin İran'ın füze tehdidi ile karşı karşıya bulunan Körfez ülkelerinde de kullanılabilir olduğu yorumuyla tamamladı. Sizin tarafınızın Rubin'le zaten görüştüğünü varsayıyorum. Eğer görüşmemişseniz ben bir şeyler ayarlayabilirim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Satloff, Rubin'le tanıştırmak için Büyükelçi Utaybe'den izin istedi.

Utaybe ise soz konusu e-postayı, "Uzi Rubin ile tanışmadım. (Füze savunma sisteminin son savaşta) Gazze'den atılan roketlere karşı nasıl bir performans sergilediğini duymak isterim. Basından yorumları okudum ama daha spesifik bir açıklama almak isterim." diye yanıtladı.

Daha sonra Utaybe, İsrailli generale doğrudan e-posta göndererek, "Washington'daysanız bana haber edin." yazdı. İsrailli general ise "İsrail'e döndüm. Muhtemelen bir sonraki sefere. Saygılar." yanıtını gönderdi.

Bu yazışmaların ardından ikilinin bir araya gelip gelemediği ise bilinmiyor.

Washington Enstitüsü Müdürü Satloff'un açıklaması

Middle East Eye'ın irtibata geçtiği Satloff söz konusu yazışmaları yalanlamadı. İkilinin buluşup buluşmadığını bilmediğini ifade eden Satloff, "Bu arada ben toplantı ayarlayan bir ara bulucu değilim. Washington Enstitüsü de diğer düşünce kuruluşları gibi toplantılar ayarlıyor. Bu toplantılar her türlü insanı bir araya getiriyor." diyerek kendisini savundu.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile 2012 yılında ABD'de "gizlice" görüştüğü iddia edilmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin isimlerini açıklanmayan Batılı iki diplomata dayandırdığı haberinde, gizli görüşmede BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe'nin de katıldığı ve "İran'ın nükleer programı, İsrail-BAE ilişkileri ve Filistin" konularının görüşüldüğü belirtilmişti.

Büyükelçi Utaybe'nin farklı konulardaki e-posta yazışmaları bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilerek yayınlanmıştı.

BAE, dünyanın en otoriter rejimlerden birine sahip bir ülke olarak biliniyor. Ülkede muhalefet rejimin yoğun baskısı altında ezilirken, yoksul Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen büyük bir göçmen işçi nüfusu sömürü koşulları içinde hayatını kazanmaya çalışıyor. Körfez monarşisi ayrıca Yemen'deki kanlı iç savaşta kilit rol oynuyor.