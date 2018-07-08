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Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorunlu askerlik 16 aya çıkarıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde erkekler için zorunlu askerlik süresi 12 aydan 16 aya çıkarıldı.

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Birleşik Arap Emirliklerinde zorunlu askerlik 16 aya çıkarıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, lise ve yüksekokul mezunu erkeklerin 2014’te 12 ay olarak belirlenen zorunlu askerlik sürelerinin 16 aya çıkarıldığı belirtildi.

BAE yönetimi 2014 yılında çıkardığı bir kanunla, 18-30 yaş arası erkeklerin 2 yıl, lise ve yüksekokul mezunlarının ise 12 ay zorunlu askerlik yapmasına karar vermişti.

Kanunda kadınların askerlik yapmasının gönüllülük esasına bağlı olduğu ancak sürenin en fazla 9 ay olabileceği ve bunun için de yakınından izin gerektiği öngörülmüştü.

Bilerek askerlik hizmetini aksatanlara da para cezası ve en fazla 1 yıl olmak üzere hapis cezası planlanmıştı.

Kaynak: WAM

Etiketler: BAE, zorunlu askerlik
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