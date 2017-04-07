Birleşik Arap Emirlikleri'den ABD'ye 'tam destek'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği operasyonlara "tam destek" verdiğini açıkladı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin düştüğü durumdan Beşşar Esed rejimi sorumludur. ABD'nin operasyonu, Esed rejiminin insani ve uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek kimyasal silahlarla aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca masum sivili katletmesine cevap niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Askeri hedefleri vurma kararının "cesurca" olduğunu belirten Karkaş, rejime ait söz konusu operasyonlara tam destek verdiklerini kaydetti.

ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.