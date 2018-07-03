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Birleşik Arap Emirlikleri terör listesine eklediği İranlıların mal varlıklarını donduracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), terör listesine dahil ettiği İranlı şahıs ve firmaların mallarına el koyma işlemlerine başladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri terör listesine eklediği İranlıların mal varlıklarını donduracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Menkul Kıymetler Emtia Kurumu tarafından yapılan duyuruda, terörle ilişkili olduğu belirtilen İranlı 9 şahıs ve firmanın hesaplarının dondurulması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Kurumun açıklamasında söz konusu şahıs ve tüzel kişiliklere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Ayrıca listede belirtilenlerin dışında herhangi bir şahıs ya da tüzel kişiliklere ait mal varlıklarının dondurulması işleminin yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Adı geçen şahıs ve oluşumların bölgede istikrarı sarsan faaliyetlerin finanse edilmesi için İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs gücüne milyonlarca dolar aktardığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranla yapılan nükleer barış anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından geçen birkaç gün içinde ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs gücüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla 6 şahıs ve 3 tüzel kişilik hakkında cezai müeyyide kararı almıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik arap emirlikleri, terör listesi, iran
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