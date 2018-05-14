Birleşik Arap Emirlikleri, Sokotra Adası'ndan çekiliyor

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'ndaki mahalli idarelerin görevlerini devralması ve adada durumun eski haline dönmesi için oluşturulan Suudi Arabistan-Yemen ortak komitesini kabul etti.

Bin Dağr, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasını ve Sokotra Havaalanı ile limanındaki emniyet güçlerinin görevlerine geri dönmesini sağlayacak mekanizma hakkında, komite üyelerinin açıklamalarını dinledi.

"Koalisyon güçleri emniyet sibobu"

Başbakan Ahmed bin Dağr, koalisyon güçlerinin, Arapların güvenliği için emniyet sibobu olduğunu, birbirine kenetlenmiş kalacağını, Husilere karşı mücadelede birlikte çaba sarf edeceklerinden bahsetti.

Suudi Arabistan'ın (Sokotra krizi için) arabuluculuk gayretlerinden ve BAE'nin "tüm savaş cephelerinde kardeşlerinin yanında verdiği destekten" övgüyle söz etti.

"Çözüme kavuşturacağız"

Bin Dağr, bütün problemleri kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturacaklarını açıkladı.

Anlaşma, Sokotra için Suudi Arabistan'ın desteğiyle kapsamlı yardım ve kalkınma çalışmalarının başlatılmasını da kapsıyor.

Sokotra krizi için adaya gittiler

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, dün akşam erken saatlerde, Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitti.

Yemen güçlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin, bu akşam Sokotra Adası'na ulaştı.

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlandı.

Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşti. BAE askerleri, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandı.

Yemen, Suudi Arabistan'ı devreye soktu

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçti.

Bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan, bir heyeti adaya gönderdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." dedi.

Sokotra Adası'nın stratejik önemi

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir vilayet olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA