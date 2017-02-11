  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Birleşik Arap Emirlikleri seyahat uyarısını kaldırdı

BAE, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı hedef alan terör saldırısı sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.

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Birleşik Arap Emirlikleri seyahat uyarısını kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı hedef alan terör saldırısı sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Türkiye için yapılan seyahat uyarısı kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

BAE, yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen terör saldırısının ardından vatandaşlarına "İkinci bir bildirime kadar Türkiye'ye seyahat planlarınızı erteleyin." uyarısında bulunmuştu. AA

Etiketler: Birleşik arap emirlikleri, türkiye, seyahat uyarısı
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