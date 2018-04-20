Birleşik Arap Emirlikleri ile Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Somali arasındaki uçurum açılıyor. BAE, önce askeri eğitim programını sonlandırdığını ilan etti, ardından başkent Mogadişu'daki Şeyh Zayd Hastanesi'ni kapattığını duyurdu.

2015'te hizmet vermeye başlayan hastane, iki ülke arasındaki kalkınma projeleri için inşa edildi. Günde 300'e yakın kişi, hastanede ücretsiz tedavi ediliyordu.

Kriz, para dolu BAE uçağına el konulmasıyla başladı

İki ülke arasındaki krizin fitilini ateşleyen, Nisan başında, BAE uçağında ele geçirilen 9 milyon dolar nakit para oldu.

Para ülkeye kaçak olarak sokulmak istenmişti ve nerede kullanılacağı belli değildi. Somali İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma başlattı.

9 milyon dolar tartışmaları sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri, paranın Somali'de eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savundu.

Ancak paranın Somali'deki silahlı gruplara gönderildiği ileri sürüldü.

BAE, Somali ordusuna eğitimi durdurdu

Gelişmelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri, bu ülkedeki askeri programını sonlandıracağını açıkladı. Somali de 2 ülke arasındaki askeri anlaşmaları sonlandırdığını duyurdu.

Hastaneleri kapattı

BAE'nin misillemesi ise bölgedeki hastanelerini kapatmak oldu. Somali'de yardıma ihtiyacı olanlara Türk hastanesi hizmet veriyor.

Somalililerin yaralarını Recep Tayyip Erdoğan hastanesi sarıyor

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25 Ocak 2015'te hizmete açılmıştı.

Hastanede 23'ü Türk, 11'i Somalili olmak üzere, 34 uzman doktor görev yapıyor.

Kaynak: TRT Haber