  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Birka köyünde YPG/PKK'nın sözde eğitim alanı tespit edildi

Birka köyünde YPG/PKK'nın sözde eğitim alanı tespit edildi

TSK, Afrin'de teröristlerin eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullandığı bir bölgeyi daha ortaya çıkardı.

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Birka köyünde YPG/PKKnın sözde eğitim alanı tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerden temizlediği Afrin'de arama çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahlar ele geçirilmeye devam ediyor.

Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildi.

TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: birka köyü, tsk
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