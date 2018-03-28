Birka köyünde YPG/PKK'nın sözde eğitim alanı tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerden temizlediği Afrin'de arama çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahlar ele geçirilmeye devam ediyor.

Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildi.

TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Afrin/Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristlerce eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edilmiştir. pic.twitter.com/A76A2uonpL — TSK (@TSKGnkur) 28 Mart 2018

Kaynak: AA