  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.682
    EURO 5.511
  • BIST 94712.65
    ALTIN 194.796
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bir sonraki zirvenin adresi Beyaz Saray olacak

Bir sonraki zirvenin adresi Beyaz Saray olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington DC'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bir sonraki zirvenin adresi Beyaz Saray olacak

Donald Trump, Singapur'daki tarihi zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet ettiğini ve Kuzey Kore liderinin bu teklife olumlu yanıt verdiğini dile getirmişti.

Euronews'un Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, iki liderin ikinci kez ABD'nin başkenti Washington DC'de görüşecekleri doğrulandı. Açıklamada, barış görüşmelerinin ve Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili müzakerelerin burada sürdürüleceği belirtildi.

ABD Başkanı geçen hafta, zirvenin olumlu geçmesi durumunda Kuzey Kore liderini ülkesinde ağırlamak istediğini söylemişti. Trump, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Pyongyang'a gitmeye de açık olduğunu ifade etmişti.

KCNA haber ajansı, Kim Jong-un'un Trump'ı Pyongyang'a davet ettiğini, Trump'ın da Kuzey Kore Devlet Başkanı'nı "doğru zamanda" ülkesinde ağırlayacağını aktardı.

Etiketler: zirve, washington, Trump, singapur, Kuzey Kore, Kim Jong-un, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER