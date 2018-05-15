Bir foto muhabirinin gözünden Gazze

"Bugün, bu sabah, tekerlekli sandalyeye bağlı tanıdığım bir adama merhaba dedim. Günün sonunda, O'nun cenazesindeydim..."

35 yıllık ömrünün yarısını Gazze'de geçiren bir foto muhabirinin objektifi ve kaleminden dünyaya yansıyan Gazze...

Foto muhabiri İbrahim Abu Mustafa, dün Gazze'de İsrail'in silahsız Filistinlilere yaptığı katliam sırasında yaşadıklarını anlattı.

"Çok üzülüyordum ama işime devam etmek zorundaydım."

"İşimi ve duygularımı ayırmam gerekiyordu. Çok zordu. Olan bitenle başa çıkabilmek için bir yöntem geliştirdim."

"Göz yaşartıcı gaz geldiği an protestocuların nasıl bir tepki vereceğini biliyorsunuz. Gazın geldiği yere sırtlarını dönüp bana doğru geliyorlar. Gazın beyaz rengiyle yakılan lastiklerin siyah rengi birleştiğinde ortaya çıkan görüntü, yaşananları anlatan fotoğrafı güçlü kılıyor."

"Burayı bir 'ölüm yeri' olarak adlandırıyorum. Burada ölüm var. Burası rahatlık yeri değil. Etrafındaki herhangi biri herhangi bir anda ölebilir."

Kaynak: Reuters