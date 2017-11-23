  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.916
    EURO 4.644
  • BIST 105026.11
    ALTIN 162.623
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim'

'Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, skandal tatbikatla ilgili, "Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim." açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesine ilişkin, "Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim. Türkiye bizim için vazgeçilmez müttefiktir." açıklamasında bulundu.

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alınmıştı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç'teki tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür dilemişti.

NATO'da gerçekleşen skandalın iki boyutu bulunuyor

İlk olay Atatürk resmiyle ilgili olarak gerçekleşti. Bir teknisyen tatbikatta düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının olayı tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi.

İkinci olayda ise NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan sahte hesapta NATO aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. Yine Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türk kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu subay ordudan atıldı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: nato tatbikat, nato
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER