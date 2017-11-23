NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesine ilişkin, "Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim. Türkiye bizim için vazgeçilmez müttefiktir." açıklamasında bulundu.

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alınmıştı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç'teki tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür dilemişti.

NATO'da gerçekleşen skandalın iki boyutu bulunuyor

İlk olay Atatürk resmiyle ilgili olarak gerçekleşti. Bir teknisyen tatbikatta düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının olayı tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi.

İkinci olayda ise NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan sahte hesapta NATO aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. Yine Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türk kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu subay ordudan atıldı.

Kaynak: TRT Haber