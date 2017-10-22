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Binlerce koyun ve keçi Madrid sokaklarında

İspanya'da Trashumancia Şenliği kapsamında binden fazla koyun başkent sokaklarında dolaştırıldı.

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Binlerce koyun ve keçi Madrid sokaklarında

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ'dan kalma bir etkinlik olan ve 1994 yılından bu yana tekrar düzenlenen "Trashumancia Şenliği" çerçevesinde bin 300'den fazla koyun ve 60 kadar keçi kent merkezinde dolaştırıldı.

Yöresel kıyafetlerini giyen çiftçi ve çobanlar yerel müzikler eşliğinde dans ederek 6 saat boyunca koyun ve keçilerini Madrid sokaklarında gezdirdi. Koyun ve keçileri başkent sokaklarında gören yerli ve yabancı turistler şenliğe eşlik etti.

Cibeles Meydanı'nda çiftçi ve çobanların yanına gelen Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, 1418 yılındaki bir geleneğe atfen koyunları geçirmek için sembolik olarak antik İspanyol parasıyla ödenen geçiş ücretini aldı.

Öte yandan, şenlik dolayısıyla kent merkezi araç trafiğine kapatıldı.

Bölgedeki hayvan yetiştiriciliğini teşvik ve çobanları onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen şenlik 1994 yılından bu yana düzenleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Madrid, koyun, keçi
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