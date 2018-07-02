Binlerce kişi Trump'ın göçmen politikasını protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da ve New York'ta binlerce kişi, Donald Trump yönetiminin "sıfır tolerans" göçmen politikasını protesto etti. Gösteriye katılanlar, Lafayette Meydanı'ndan Beyaz Saray'a yürüdü. Bazı kişiler gösteriye çocuklarıyla katıldı.

Protestocular, "Umursuyoruz", "Aileleri bir arada tut" sloganlarının yanı sıra Trump'ın sert göç politikasını eleştiren sloganlar attı. Gösteriye katılan bir protestocu şöyle konuştu:

"Bunu bitirmek için imza attıklarını biliyorum ama zaten ayırdıkları aileleri nasıl bir araya getireceklerini bilmiyorum. Çocukları hala ebeveynlerinden uzakta bir eyalete gönderiyorlar. Bu aileleri bir araya getirmek için bir çözüm aradığını düşünmüyorum."

Trump'tan geri adım

Hem yurt içi hem de yurt dışından tepkilerle karşı karşıya kalan Trump, 20 Haziran'da aileleri ayırma tutumunu tersine çevirdi; çocuklar da dahil olmak üzere tüm aileleri bir arada tutma politikasını ortaya koydu. ABD Başkanı, göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasına son veren başkanlık kararnamesine imza attı ancak 2 binden fazla çocuk hala ailelerinden ayrı tutuluyor.

Hükümet verilerine göre, ABD ile Meksika arasındaki güney sınırını 5 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yasa dışı geçtikten sonra, 2 bin 300'den fazla çocuk ailelerinden ayrıldı.

Kaynak: Reuters