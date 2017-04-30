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Binlerce kişi Trump'ı protesto için yürüdü

ABD’nin Chicago kentinde gerçekleşen iklim değişikliği yürüyüşünde, Beyaz Saray’da 100. gününü dolduran ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları protesto edildi.

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Binlerce kişi Trumpı protesto için yürüdü

ABD’nin Chicago kentinde gerçekleşen iklim değişikliği yürüyüşünde, Beyaz Saray’da 100. gününü dolduran ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları protesto edildi.

Federal Plaza önünde başlayan etkinliğe, sağanak yağmura rağmen farklı gruplara mensup binlerce kişi katıldı.

Trump yönetiminin iklim değişikliği konusundaki açıklama ve politikalarının eleştirildiği konuşmaların ardından grup yürüyüşe geçti.

“Dünya SOS veriyor”, “Gezegenimizi koruyalım, ikinci bir dünya yok” ve “İklim değişikliği gerçek, bunu inkar etmek ölümcüldür” ifadelerinin yer aldığı pankartların açıldığı yürüyüşte; “Trump gitmeli”, Bu gezegen bizim” ve “Kazanacağımıza inanıyoruz” şeklinde sloganlar atıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş, kentteki protestoların ana mekanı konumundaki Trump Tower önünde son buldu. Grup burada da Trump ve ekibini protesto etmek için el ele tutuşarak “sessizlik” eylemi gerçekleştirdi.  

Etiketler: Donald Trump, Chicago, abd, iklim değişikliği, abd protesto
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