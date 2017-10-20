  • 21 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Binlerce Arakanlı Müslüman daha kaçış yolunda

Binlerce Arakanlı Müslüman daha kaçış yolunda

BM, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlının daha kaçış yolunda olduğunu bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Binlerce Arakanlı Müslüman daha kaçış yolunda

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e doğru yola çıktığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Arakan'dan kaçışların sürdüğünü söyledi.

Bangladeş sınırında 4 gün geçirdikten sonra bugün yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman'ın ülkeye kabul edildiğini dile getiren Haq, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bine ulaştığını kaydetti.

Haq, "Binlerce kişinin daha Myanmar'dan kaçış yolunda olduğuna inanılıyor." dedi.

"BM'nin hala Arakan'a erişimine izin yok

Kamplardaki korkunç yaşam koşullarına ve Arakanlı mülteci çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına dikkati çeken Haq, BM'nin hala Arakan'a erişimine izin verilmediğini belirtti.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Myanmar'a yaptığı 5 günlük ziyareti sırasında yakılıp yıkılan düzinelerce köye şahit olduğu ifade etmişti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, myanmar, Arakanlı Müslüman, bangladeş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER