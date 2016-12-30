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Bin 500 sivil Musul'u terk etti

Irak'ın Musul kentinde devam çatışmalar sebebiyle bugün büyük bölümü kadın ve çocuk yüzlerce sivilin kenti terk ettiği bildirildi.

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Bin 500 sivil Musulu terk etti
Irak Kızılayı yöneticisi Ayad Rafed, Musul kentinde terör örgütü DEAŞ ile Irak ordusu arasında devam eden çatışmalar sebebiyle çoğu kadın ve çocuk bin 500 sivilin kentin doğu ve güney mahallelerinden ayrıldığını belirtti.
 
Rafed, kentten ayrılan sivillerin Irak Göç Bakanlığı ve ordu güçlerinin koordinasyonuyla sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti.
 
Irak Göç Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı kaydedilmişti. AA
 
Etiketler: Irak, Musul, Terörle Mücadele
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