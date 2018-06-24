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Bin 177 FETÖ'cü Almanya'ya iltica talebinde bulundu

Diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan bin 177 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

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Bin 177 FETÖcü Almanyaya iltica talebinde bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan bin 177 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

Welt gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra 2018'in Haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu.

Bu sayıların diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini kapsadığına da işaret edildi.

Yılbaşından bu yana ise 3 bin 382 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye ve Almanya arasında yakınlaşma

Türkiye ve Almanya'nın yavaş yavaş yakınlaşmaya başladığına ve iki ülkenin güvenlik birimlerinin bir araya geldiğine dikkatin çekildiği haberde, ocak ayında güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı Türk-Alman istişare toplantısının düzenlendiği ve terörizm ile göç konularının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: iltica talebi, fetullahçı terör örgütü, almanya, 15 Temmuz darbe girişimi
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