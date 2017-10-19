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'Bilge Kral' Aliya 14. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in vefatının 14. yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

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Bilge Kral Aliya 14. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

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Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç, vefatının 14. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bosna Hersek'in Bilge Kralı: Aliya İzetbegoviç

Başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen törene, merhumun oğlu Bakir İzetbegoviç'in yanı sıra Türkiye'den gelen ve aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu heyet de katıldı.

Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve derin bilgi birikimi dolayısıyla "Bilge Kral" olarak da anılan Aliya'nın kabri başındaki törene katılanlar, dua edip kabre çiçek bıraktı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, Aliya'nın bıraktığı mirasın ilk günkü gibi canlı olduğunu vurgulayarak, "Ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala anısına belgesel, dizi ve filmler çekiliyor. Tüm bunlar, onun buradaki mevcudiyetinin büyük bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

"Aliya, Bosna Hersek'i Erdoğan'a emanet etti"

Babası Aliya'nın ülkede barışın sağlanması için elinden gelen tüm mücadeleyi verdiğini söyleyen İzetbegoviç, babasının savaş zamanında (1992-1995) dahi adaletin sağlanması için çabaladığını ifade etti.

İzetbegoviç, Aliya'nın ölmeden önce son görüştüğü kişiler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğunu hatırlatarak, "Aliya, Erdoğan'daki lider olma gücünü gördü ve Bosna Hersek'i ona emanet etti. Erdoğan'ın da bu emaneti büyük bir özenle koruduğunu düşünüyorum. Türkiye her alanda bize destek sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA

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