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Biletlerine servet çıktı, 1 hafta sonra fark ettiler

İngiliz karı koca bilete büyük ikramiye çıktığını bir hafta sonra fark etti. İngiliz kadın 21 milyon sterlinlik biletini çantasında unuttu.

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İngiltere Windsor kentinde yaşayan Donna ve David Stickley çifti ulusal piyangonun 5 bininci büyük ikramiyesini kazandı.

Ancak bunu öğrenmeleri bir hafta sürdü. Donna Sitckley, piyango çekilişinin sonuçlarına bakmadan, çantasındaki biletle bir hafta işine gidip geldi.

Bir hafta sonra, biletini kontrol ettirdiğinde ise, görevli, 500 poundun üzerinde ikramiye kazandığı için ödeme yapamayacağını söyledi.

Sitckley, bu kez internetten bilet numaralarına baktı. Ve asıl büyük sürprizle karşılaştı.

Biletine 21 milyon sterlinlik büyük ikramiye çıkmıştı. Yani yaklaşık 132 milyon lira...

Donna ve David çifti geçen Mart ayında evlenmişler. Ancak yanardağ patlaması yüzünden Hawaii'deki balayına gidememişler.

Stickley çifti büyük ikramiye ile önce balayına çıkmak niyetinde. Bunun dışında da hayatlarında bir değişiklik yapmayı düşünmüyorlar.

David Stickley, "Biz normal bir çiftiz, yarın da işimin başında olacağım!" diyerek, bu konudaki kararlılıklarını anlattı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İngiltere, donna stickley, david stickley
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