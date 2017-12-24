Beytullahim'de "Kudüs, Filistin'in başkenti" temalı Noel kutlaması

Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de sabah saatlerinde başlayan Noel kutlamalarının teması, "Kudüs, Filistin devletinin başkenti" olarak belirlendi.

Kudüs Belediyesinin bu ay başından bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Belde Kadime ile Mehd Kilisesi'nin alanına Arapça ve İngilizce dillerinde "Kudüs Filistin devletinin başkentidir" yazılı pankartlar asıldı.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Salman, Kudüs aleyhindeki uygulamalar ve işgale rağmen, Beytullahim'in bugün, sevgi ve barış olan insanlık mesajını onayladığını ifade etti.

Salman, Beytullahim halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasına ilişkin haklarına olan bağlılığının altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Hristiyan İşleri Müsteşarı Ziyad el-Bendek, bu seneki Noel mesajının, barış, umut, mücadele ve direniş olduğunu kaydederek "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının ardından bu sene halkımız zor koşullar altında. Ancak halkımız, tüm komploları önlemek için mücadelede ısrarlı." dedi.

Noel münasebetiyle kutlama yaptıklarını, bunun da bir direnme yolu olduğunu söyleyen Bendek, "Bu seneki kutlamalar, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunun altını çiziyor." diye konuştu.

Filistin Milli İnisiyatifi Partisi Başkanı Mustafa Bergusi de Filistin halkının bu sene Noel münasebetiyle BM Genel Kurulunda Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararı karşısında 128 oyla Filistin tasarısı lehine karar alınmasının kutladığını belirtti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

Kaynak: AA