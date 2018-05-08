Beyrut sokakları seçim sonrası karıştı

Lübnan'da motosiklet kullanan silahlı bir grup, Saint-George bölgesinde eski Başbakan Refik el-Hariri heykeli üzerine parti bayrağı çekti.

Silahlı kişiler daha sonra başkentin batısındaki Aişe Bekkar bölgesine geçti ve etraftakilere ateş açtı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Hariri devreye girdi

Başbakan Saad el-Hariri, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral Imad Osman'ı arayarak başkentte yaşanan arbedeye müdahale etmesini ve gereken tedbirleri en kısa sürede almasını istedi.

Bunun üzerine orduya bağlı güçler, devriye araçlarıyla ve Beyrut'un farklı bölgelerine kontrol noktaları kurarak güvenliği sağlamaya çalıştı.

Meclis başkanından kınama

Meclis Başkanı ve Emel Hareketi'nin lideri Nebih Berri ise Beyrut sokaklarında yaşanan olayları kınadı.

Lübnan'da 9 yıldan bu yana ilk kez genel seçim yapıldı. Katılım oranının yüzde 49'da kaldığı seçimin kazananı Hizbullah oldu.

Seçim sonrası kamera karşısına geçen Başbakan Saad Hariri, 2009'daki seçime göre 11 sandalye kaybettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA