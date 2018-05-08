Beyin ölümü gerçekleşen çocuk, fişi çekilmeden hemen önce hayata döndü

13 yaşındaki Trenton McKinley, Mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirdi, kafatasında yedi çatlak oluştu.

Annesi Jennifer Reindl, kazadan sonra oğlunun birkaç kranyotomi operasyonu geçirdiğini, böbrek yetmezliği ve ani kalp durması rahatsızlığı yaşadığını anlattı.

Doktorlar "Bir daha normale dönmez" dedi

Doktorlar Trenton'ın ailesine, çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini aktardı.

Anne Reindl, oğlu Trenton'ın bir gün masada 15 dakika "ölü gibi kaldığını" anlatırken, doktorlar da annesine "oğlunun bir daha asla normal haline dönemeyeceğini" söyledi.

Doktorların yaşam destek ünitesinin fişini çekmeyi planladığı günden bir gün önce Trenton'ın bilinci geri geldi.

CBS News'a konuşan Reindl, oğlunun organlarının beş farklı çocuğa uyumlu olduğunu öğrendikten sonra bağış için gerekli evrakı imzaladığını ifade etti.

Reindl, "Trenton'ın organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama hayati organları yeniden canlandı, biz de iptal ettik" dedi.

Anne Reindl: Yaşananlar mucize

Trenton şimdi ağır ilerleyen bir iyileşme sürecinde.

13 yaşındaki çocuğun sinir ağrıları ve nöbetleri devam ediyor. Kafatasının birleştirilmesi için yeni bir ameliyat olması gerekecek.

Trenton kazayla ilgili, "Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" diyor. Bilinci kapalıyken de "cennette olduğunu düşündüğünü" söylüyor.

Annesi Reindl, oğlunun yürüdüğünü, konuştuğunu, hatta kitap okuyup matematik problemleri çözdüğünü ve yaşananların "mucize" olduğunu anlatıyor.

Aile, tedavi masraflarının karşılanması için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yardım kampanyası başlattı.