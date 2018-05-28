Beyaz Saray'ı rezil eden mektup

ABD'nin Atlanta şehrinde yaşayan Yvonne Mason, Florida'da 17 öğrencinin katledilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için bir mektup yazdı.

Beyaz Saray ise, Mason'a görüşme talebinin reddedildiğini açıklayan bir mektup gönderdi.

Independent'ta yer alan habere göre, Trump imzasıyla Beyaz Saray'dan gönderilen mektupta çok sayıda yazım hatası olduğunu fark eden emekli öğretmen, önce yazım hatalarını düzeltti, ardından mektubu Beyaz Saray'a geri gönderdi.

Trump tarafından yazılmamış olsa bile ABD'nin en yüksek mevkisinden gelen bir mektubun doğru yazılmış olmasını beklediğini söyleyen Mason, "Eğer bu yazı bana bir ortaokul öğrencisinden gelseydi ona C verirdim. Eğer bir lise öğrencisinden gelseydi ona D verirdim" dedi.

Yvonne Mason, yazım hatalarını düzelttiği mektubu sosyal medya sitesi Facebook'tan da paylaştı.

Kaynak: TRT Haber