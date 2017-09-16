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Buradasınız : » » Beyaz Saray'dan 'referandumu desteklemiyoruz' açıklaması

Beyaz Saray'dan 'referandumu desteklemiyoruz' açıklaması

IKBY 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararını desteklemediğini ve "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunduğunu açıkladı.

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Beyaz Saraydan referandumu desteklemiyoruz açıklaması

Beyaz Saray, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararını desteklemediğini ve "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Etiketler: referandum, beyaz saray
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