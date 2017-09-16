Beyaz Saray'dan 'referandumu desteklemiyoruz' açıklaması

Beyaz Saray, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararını desteklemediğini ve "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunduğunu açıkladı.
IKBY 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararını desteklemediğini ve "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Beyaz Saray, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararını desteklemediğini ve "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunduğunu açıkladı.