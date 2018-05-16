Beyaz Saray'dan Kuzey Kore'ye mesaj: Görüşme için hala umutluyuz

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Kuzey Kore'den gelen bu açıklama hakkında Fox News'a verdiği röportajda, "Görüşmenin gerçekleşeceğine dair hala umutluyuz ve bu yolda devam edeceğiz. Aynı zamanda bunun zorlu bir müzakere olabileceği konusunda da hazırlıklıyız. Eğer görüşme gerçekleşmezse Başkan Trump, halihazırda devam eden baskıyı sürdürecektir" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve nükleer silahlarımızdan tek taraflı vazgeçmemizi isterse, görüşmelere ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" demişti.

Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının "provokasyon" olduğunu belirterek, bugünkü Güney Kore görüşmesini iptal etmiş ve müzakereleri askıya aldığını açıklamıştı.