Beyaz Saray'dan "IQ testi" açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın IQ seviyesiyle ilgili açıklamasını, "Başkan, Dışişleri Bakanının oldukça zeki olmadığını asla ima etmedi. Başkan sadece bir şaka yaptı, bundan fazlası değil"" sözleriyle savundu.

Sanders, Trump'ın Forbes dergisine verdiği bir mülakatta, Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği iddialarına cevaben, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Trump'ın sözlerinin sadece "şaka" olduğunu belirten Sanders, "Başkan, Dışişleri Bakanının oldukça zeki olmadığını asla ima etmedi. Başkan sadece bir şaka yaptı, bundan fazlası değil." şeklinde konuştu. Israrlı sorulara aynı şekilde "sadece şakaydı" diye cevap veren Sanders, "Başkan'ın Dışişleri Bakanı Tillerson'a güveni yüzde 100'dür." dedi.

Tillerson'ın kendisi hakkında "moron" dediği şeklindeki iddiaları Forbes dergisindeki mülakatında yanıtlayan Trump, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." ifadesini kullanmıştı.

İran açıklaması bu hafta

Öte yandan Sanders, Trump'ın bu hafta içinde İran'la ilgili verdiği kararı açıklayacağını belirtti. Konuyla ilgili detaya girmeyen Sanders, alınan kararın ABD çıkarlarının korunması amacına hizmet edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın, 2015 yılında önceki Başkan Barack Obama döneminde imzalanan İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı iddia edilmiş, Beyaz Saray ise yeni ve daha kapsamlı bir strateji üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Katalonya yorumu

Sanders ayrıca İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bağımsızlık tartışmalarına da işaret ederek, "Söz konusu kararı İspanya ile Katalon halkı verecektir. Ancak bizim pozisyonumuz değişmedi. Başkan'ın önceki hafta söylediği (İspanya'nın birliğini destekleyen) pozisyonda duruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, "İspanya büyük bir ülke ve bu ülke birleşik kalmalı. Eğer (Katalonya'da) bir oylama yapılırsa sonucun ne olacağnı kimse bilemez. Kendi adıma konuşacak olursam İspanya'nın birleşik kalmaya devam ettiğini görmek isterim." açıklamasını yapmıştı.