Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın-McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile görüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.

Her iki ülkenin öncelikleri ve endişeleri üzerine görüşme yapıldığı söylenen açıklamada, "Müttefik olarak ortak stratejik zorluklar, bölgesel gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı." denildi.

Kaynak: TRT Haber