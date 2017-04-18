Beyaz Saray'dan halkoylaması değerlendirmesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ağırlıklı olarak Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu bir kez daha vurgulayan Spicer, herhangi bir zamanda alınacak bir kararın hızlıca uygulanabileceğini ve bunu önceden duyurmak gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.

"Suriye ile Kuzey Kore örneklerinin birbirinden farklı"

"Başkan'ın (Kuzey Kore konusunda) kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." diyen Spicer, Suriye ile Kuzey Kore örneklerinin birbirinden farklı olduğuna işaret etti.

Trump'ın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Florida'da yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini hatırlatan Spicer, Pekin'in Pyongyang üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini kullanacağına inandıklarını dile getirdi. Çin'in Kuzey Kore konusunda devreye girmesinin, bu meselenin çözümü noktasında çok değerli bir adım olacağını kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu konuda Çin ile beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Spicer'dan halkoylaması değerlendirmesi

Bir soru üzerine Spicer, Türkiye'deki halk oylamasıyla ilgili, "Uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın." yorumunu yaptı. Türkiye'de bir seçim yapıldığını ve insanların bu seçimlere katılarak oy verdiklerini ifade eden Spicer, herhangi bir yorum yapmadan önce ilgili komisyonların çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti.