Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"Başkan Donald Trump, yeniden seçilmesini tebrik etmek, müttefik ve stratejik ortaklar olarak ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü."

"Ortak meydan okumalara karşı iş birliği" vurgusu

Açıklamada, iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümü noktasında ortak bir kararlılık olduğu vurgulandı.

"Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak stratejik meydan okumaları ele alırken, iş birliğini artırmaya olan bağlılıklarını yeniden dile getirdiler."

Münbiç yol haritasının uygulanmasında "devam" denildi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede iş birliği konusundaki kararlılığın teyit edildiği, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.

Ayrıca görüşmede, Münbiç'le ilgili ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin öneminin de vurgulandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA