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Beyaz Saray’dan Barbara Bush gafı

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı George H. W. Bush’un eşi Barbara Bush’un ölüm yılını 2017 olarak gösteren bir yazılı açıklama yayınladı.

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Beyaz Saraydan Barbara Bush gafı

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı George H. W. Bush’un eşi Barbara Bush'un ölümüyle ilgili bir gafa imza attı.

Taziye açıklamasına "17 Nisan 2017" tarihi

Beyaz Saray’dan, Başkan Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump adına, eski ABD Başkanı George H. W. Bush’un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush’un dün gece yaşamını yitirmesi üzerine yapılan yazılı taziye açıklamasına, "17 Nisan 2017" tarihi atıldı.

Alay konusu oldu 

Açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden paylaşması da Amerikan medyasında ve kamuoyunda alay konusu oldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: George Bush, beyaz saray, barbara bush
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