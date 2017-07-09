  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması

Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması

"Yerel saatle 12.00’de Suriye’nin güneybatısındaki çatışmasızlık alanı yürürlüğe girecek. Bu alanlar ABD için önceliktir ve bu anlaşma ile elde edilen ilerleme ümit vaat ediyor.

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Beyaz Saraydan ateşkes açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster, yaptığı açıklamada ABD ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmanın ABD, Ürdün ve Rusya arasında söz konusu olduğunu ifade eden McMaster şöyle devam etti:

“Rusya ve Ürdün hükümetleri ile bu anlaşmaya vardıktan sonra Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve (Almanya Başbakanı) Şansölye Merkel dahil G-20 Zirvesi'ndeki birçok liderle anlaşmayı konuştu. ABD, DEAŞ’ı yenmek, Suriye’deki krizin bitirilmesine yardımcı olmak ve insanların evlerin dönmesini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Bu anlaşma bu ortak hedefler açısından önemli bir adımdır.”

Söz konusu anlaşma G-20 Zirvesi kapsamında Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sonrasında duyuruldu.

Son zamanlarda ABD Suriye’nin güneyinde DEAŞ’a karşı desteklediği Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birlikler ile Suriye rejimi yanlısı gruplar arasındaki çatışma giderek şiddetleniyordu. AA

Etiketler: beyaz sara, abd, suriye, ateşkes, rusya
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