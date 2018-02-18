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Buradasınız : » » Beyaz Saray'dan 'Afrin' açıklaması

Beyaz Saray'dan 'Afrin' açıklaması

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

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Beyaz Saraydan Afrin açıklaması

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, ABD’nin bunu "son derece olasılık dışı" olarak gördüğünü ifade etti.

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü YPG/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden AA muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin haberlerin farkında olduklarını belirten yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin’de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz.”

İddialar YPG/PKK ile Esed rejiminin kara propagandası çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri sürmüştü.

SANA'nın resmi internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmesine rağmen, iddialara ilişkin görüntülerin bulunmaması dikkati çekti. Habere ilişkin sadece bir kaç fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Rejimin haber ajansının kara propagandasına rağmen iddia edilen olaya ilişkin terör örgütü YPG/PKK'ya yakın bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tam aksini gösteriyor.

Paylaşılan videolarda, söz konusu kişilerin bilincinin açık ve konuşabildiği, rahat hareket edebildiği, vücudunda kızarma veya titreme olmadığı açık şekilde görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: beyaz saray, afrin
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