  • 04 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.521
  • BIST 115491.19
    ALTIN 158.875
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Beyaz Saray'da cep telefonu yasağı' iddiası

'Beyaz Saray'da cep telefonu yasağı' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın güvenlik gerekçesiyle, Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beyaz Sarayda cep telefonu yasağı iddiası

Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.

Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, cep telefonu, beyaz saray, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER