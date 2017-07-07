  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.623
    EURO 4.14
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.649
Buradasınız : » » Beyaz Saray'da bir istifa daha

Beyaz Saray'da bir istifa daha

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini çıkar çatışması iddiaları üzerinden eleştiren Hükümet Etik Ofisi Direktörü Walter Shaub görevinde istifa ettiğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beyaz Sarayda bir istifa daha

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini çıkar çatışması iddiaları üzerinden eleştiren Hükümet Etik Ofisi Direktörü Walter Shaub görevinde istifa ettiğini duyurdu.

Trump’ın şirketleri ile ilişiğini kesmemesini çıkar çatışması olarak niteleyip eleştiren Shaub, Beyaz Saray’a yazdığı kısa mektupla istifa ettiğini açıkladı.

Mektubunda istifa sebebinin detaylarını açıklamayan Shaub, Twitter hesabından Campaign Legal Center adlı sivil toplum kuruluşunda çalışacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı bir açıklamada ise Shaub’a hizmetleri için teşekkür edilirken Trump’ın en yakın zamanda yeni bir direktör atayacağı kaydedildi.

Shaub, Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway'i bir televizyon kanalının canlı yayınında sarf ettiği "Amerikalılar, İvanka Trump'ın ürünlerini almalı." sözleri yüzünden eleştirmişti.

Shaub’un istifası 19 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

George W. Bush yönetiminin ilk yıllarında Etik Ofisinde işe başlayan Shaub, Barack Obama tarafından ofisin başına getirilmişti ve görev süresi 2018'de bitecekti.

Etiketler: beyaz saray, Trump, walter shaub, ABD Başkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER