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Buradasınız : » » Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anton görevinden ayrılıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anton görevinden ayrılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton'un görevinden ayrılacağını belirtti. Sanders, yaptığı hizmetlerden dolayı Anton'a teşekkür etti.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anton görevinden ayrılıyor

9 Nisan Salı günü görevine başlaması beklenen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'a gelişinden hemen önce Michael Anton'un görevi bırakması dikkat çekti.

Daha önce eski başkanlardan George W. Bush döneminde de Konsey'de görev yapan Anton, Donald Trump yönetimi altında 1 yıldan uzun bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor.

Trump arayarak teşekkür etti

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın da Anton'u telefonla arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son veren Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı bu makama getirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michae
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