Beyaz Saray: Trump yaptırımlar için uluslararası koalisyona açık

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, CNBC'ye verdiği röportajda, "ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret konularını ele almak için uluslararası bir koalisyon kurulmasına açık olabilir" dedi. Kudlow, Çin'e uygulanması planlanan yaptırım kararlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Trump'ın Avrupa devletlerinin, Japonya'nın ve diğer ülkelerin desteğini isteyip istemediği sorusuna Kudlow, "Başkan Trump bu konuda uysal bir yaklaşım sergiliyor ancak henüz bir destek istemiyor" cevabını verdi.

Trump’ın 60 milyar dolarlık genelgesi

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciği (USTR), Beyaz Saray'ın talebi üzerine Çin’e yönelik fikri mülkiyet hakları hırsızlığı kapsamında geçen yıl Ağustos ayından bu yana yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301 numaralı bölümü bağlamında yapılan soruşturmada, Çin’in ABD’de üretilen teknolojilere erişmek için uygun olmayan yollara başvurduğu öne sürüldü. Bunun sonucunda ABD Başkanı Trump, "birçokların ilki" olarak bahsettiği ve 60 milyar dolara ulaşan ek gümrük vergi ve yaptırım kısıtlamalarını içeren genelgeyi imzaladı.

Çin'in aylardır dile getirdiği, "Ticaret savaşının kazananı olmaz. Herkes bundan zarar görür” söylemi, Trump’ı bu ticaret savaşının fitilini ateşleme konusunda durdurmadı. Trump'ın genelgesi, ABD medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, 1300 kategorideki Çin menşeili ürünleri kapsıyor.

Genelgenin ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef aldığı bilinse de, 15 gün içinde hangi tür ürünleri kapsadığı net olarak açıklanacak. 30 günlük süreyle kamunun incelemesine açık olacak genelge, Pekin ile Washington'a en az 45 günlük müzakere ve pazarlık yapma zamanı tanıyor ancak iki ülke ulusal çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Reuters