Beyaz Saray: Trump ve Putin görüşmesi yaptırımlardan etkilenmeyecek

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan toplantının, ABD yaptırımlarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Sanders, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi ABD, Rusya ile iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyor ama bu Rusların bazı eylemlerine bağlı olacak" dedi.

ABD'den Rusya'ya yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

İçişleri Bakanı da listede

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında ise İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Akimov, Rusya Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (RISS) Başkanı Mikhail Fradkov, Gazprombank'ın İcra Kurulu Üyesi Sergey Fursenko, Tula bölgesi Valisi Alexey Dyumin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya Meclisi Duma üyesi Vladislav Reznik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Evgeniy Shkolov gibi isimler yer aldı.

ABD yönetimi son olarak 15 Mart'ta, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamada, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurum finansal yaptırım listesine eklenmişti.

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunda bulunmuştu.

Konuya yakın iki Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen önlemlerin bazıları Rus hükümeti ile olduğu kadar Putin ile yakın ilişkili iş adamlarına da yönelik olacak.

Kaynak: Reuters