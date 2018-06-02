Beyaz Saray, Trump - Putin zirvesi için hazırlıklara başladı

ABD medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın görüşmenin ilk aşamalarını başlattığı ve görüşmeye ABD’nin Rusya'daki Büyükelçisi Jon Huntsman’ın aracı olduğu belirtildi.

Haberlerde Putin ile Trump arasındaki resmi toplantının düzenlenmesinin, Büyükelçi Huntsman’ın projesi olduğu belirtilirken "Proje bir kaç aydır devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Trump geçtiğimiz Nisan ayında telefonda görüştüğü Putin'i Beyaz Saray'a davet etmişti.

Öte yandan daha önce Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Usakov, Kasım ayında G20 Zirvesi'nde Putin ve Trump arasında toplantı düzenlenmesi konusunun gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.