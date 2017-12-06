Beyaz Saray: Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınıp taşınmayacağı konusundaki kararını bugün açıklayacak.

ABD'nin 'Kudüs' kararına dünyadan tepki yağdı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın bugün Türkiye saati ile 21.00'da açıklama yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, Trump'ın, büyükelçiliğin Tel-Aviv'den Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat vereceği de belirtildi.

Trump yönetiminden üst düzey bazı yetkililer, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı geciktirdik.Bu, Filistin-İsrail barış sürecine katkı sağlamadı" diyerek Başkan'ın doğru bir karar aldığını söylediler.

Aynı yetkililer, Büyükelçiliğin taşınması konusunda da "Bu süreç yıllar alabilir" ifadesini kullandılar.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını bugün ilan edeceğini açıklamıştı.

TRT HABER

