Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın istifası kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine Sözcü Yardımcılığı görevini yürüten Sarah Sanders'ı getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, sözcülük makamındaki değişikliğe ilişkin detaylar paylaşıldı.

Trump'ın Oval Ofis'teki görevine başlamasının hemen ardından göreve getirilen Spicer, sabah saatlerinde görevinden istifa ederken, Beyaz Saray Trump'ın bu istifayı kabul ettiğini akşam saatlerinde duyurdu.

"Sean'a hizmetlerinden dolayı minnettarım"

Açıklamada Trump'ın, "Amerikan halkı ve yönetimi adına Sean'ın yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine minnettarım." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirilmişti.

Sanders yeni sözcü oldu

Diğer yazılı açıklamada ise Beyaz Saray Sözcülüğüne, şimdiye kadar Spicer'ın yardımcılığı görevini yürüten Sanders'ın getirildiği bildirildi. Sanders aynı zamanda Beyaz Saray Basın Ofisini de yönetecek.

Trump, Sanders'la ilgili açıklamasında, "Sözcü Yardımcısı olarak Sarah, hükümetimizin mesajını Amerikan halkına ulaştırmada harika bir iş çıkarmıştır. Yeni pozisyonda da gösterdiğimiz ilerlemeyi insanlara ulaştırmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.